Jüri Ratas: pandeemia näitas meile selgelt, mis juhtub, kui harjumuspärane avatus kaob

Koroonaviiruse kriisi eelõhtul märtsi alguses langetas valitsus terve rea otsuseid, millega tõsta terves Eestis kriisideks valmisolekut. Järgmise aasta lõpuks peab igas maakonnakeskuses olema autonoomse talitusega kütusetankla, ligi veerand kõigist Eesti mobiilimastidest peavad saama sõltumatuks elektrikatkestustest ja hoolimata suurusest tuleb kõigil kohalikel omavalitsustel koostada kriisiplaanid. Kõik need otsused tuginesid mulluse Kagu-Eesti maru õppetundidele.

Koroonaviiruse pandeemia on iseseisvuse taastamise järel suurim kriis, millega Eesti inimesed on pidanud mõõtu võtma. Kuigi põhjalikuma hinnangu andmiseks peab veel ootama, võib eeldada, et ülemaailmne epideemia mõjutab kestvalt rahvusvahelisi suhteid. Välistada ei saa, et tervishoiu- ja majanduskriis muudavad maailmas ka julgeolekuolukorda.