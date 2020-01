Juristid: ole isikuandmetega hoolikas! Austria Post juba sai 18 miljonit trahvi

Mis on isikuandmed?

Isikuandmed on andmed, mille alusel saab üksikisikut tuvastada. Üldmääruses sätestati täiendavad nõuded, millega andmete kogujad ja töötlejad peavad arvestama näiteks nime, sünniaja, koduse aadressi, e-posti aadressi, telefoninumbri kogumisel, töötlemisel ja kustutamisel.

Üldmäärusega soovitakse pakkuda suuremat kaitset isikute eraelu puutumatusele, kuna üha enam ettevõtteid kasutab kogutud isikuandmeid enda huvides, sh tulu teenimiseks ja muudel ärilistel eesmärkidel. Isikuandmetest on saanud justkui uus maksevahend, millega teenuste ja kaupade eest on võimalik tasuda - teenuse saamise eelduseks on, et isik lubab kasutada oma andmeid.

18 miljoniline trahv Austria postiettevõttele