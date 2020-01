Kadri Valner: häbiga roolijoodikute ja surmakutsarite vastu

See aasta on kestnud vaid kolm nädalat, ent juba on teedel kinni peetud üle 300 roolijoodiku. Aasta algas kurva uudisega Saaremaalt, kus roolijoodiku surmasõit nõudis kolme inimese elu. Pole ime, et Eestis käib aktiivne arutelu selle üle, kuidas karistada ja parandada roolijoodikut.

Ent pole uut siin päikese all. Esimene teadaolev ettepanek võtta roolijoodikutelt juhiluba lõplikult ära tehti lausa enam kui 80 aastat tagasi. 1938. aastal haaras initsiatiivi Eesti maanteede talitus, sest purjus peaga põhjustati aastas üle poole liiklusõnnetustest.