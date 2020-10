Ajal, mil koroonaviiruse teine laine tuure kogub, on paljudes ettevõtetes, sealhulgas ka Circle K kontoris, käimas arutelud selle üle, kas ja kuidas töötegemist jätkata. Olles jaekaubandusettevõte, on selge, et valdav enamus meie töötajatest jätkab oma igapäevast tööd Circle K teenindusjaamades ka nakatumiste arvu jätkuva kasvu korral.