Kaido Kukk: kuidas küll kavatseb Tallinn täita oma lubaduse - panna jalgrattale kümnendik tallinlasi?

Roheline mõtteviis eksisteerib siin linnas eelkõige sõnakõlksuna paberil, samamoodi nagu Tallinna jalgrattateede kaardi järgi olevat linnas 287 km rattateid. Kes on siin rattaga sõitnud, teab et tegelikkus on midagi muud, niisamuti nagu teab kohalik elanik, et Tallinn pole mingi roheline pealinn. Järgnevalt annan kuus soovitust linnavalitsusele, kuidas ka päriselt olla rohelise pealinna vääriline.

1. Viia ellu Tallinna jalgrattastrateegia 2018-2027.

Tallinnal valmis kolm aastat tagasi jalgrattastrateegia, millest lähtuvalt ehitatakse linnas kümne aastaga välja korralik rattateedevõrgustik.