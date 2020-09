Vastupidi ootustele otsutab aina enam linlasi auto kasuks. Mida saab linn teha, et tuua inimesed tagasi ühistransporti?

Lähtun oma teemakäsitluses kahest kõnekast faktist. Tallinnas registreeritud autode hulk on alates 2013. aastast kasvanud pea 50 000 võrra. Samal ajal on igapäevaste ühistranspordi kasutajate hulk vähenenud 62 protsendilt 44-le. Uuringud näitavad, et sellel kursil jätkates on aastaks 2035 linnas 58% autojuhte ja üksnes 28% valib ühistranspordi.

Tallinnale tähendaks see tänasest olulisemalt rohkem õhu- ja mürasaastet, pidevaid parkimisprobleeme ja lõputuid stressirohkeid liiklusummikuid.

Mis on reaalsed lahendused?