Kaija Kasekamp: tõde on vastupidine - hambaravihüvitis toob inimesed hambaarsti juurde

Tervise Arengu Instituudi värskeimad hambaravi kasutuse andmed lükkavad selle väite ümber. Võrreldes 2017. aastaga käis 2018. aastal hambaarsti vastuvõtul 10 000 inimest enam ning tehti 6000 vastuvõttu rohkem. Kui aga võrrelda 2018. aasta andmeid 2016. aastaga ehk hüvitisele eelnenud perioodiga, siis andmed näitavad, et hambaarsti vastuvõtul on käinud 18 000 inimest rohkem kui 2016. aastal. Veel märkimisväärsem on suur hambaarsti visiitide arvu kasv, mis on hüvitisele eelnenud perioodiga võrreldes lausa 71 000 visiidi võrra kasvanud.

Hambaarstide Liit on ka esitanud vale väite, et aina vähem lapsi jõuab hambaarsti juurde. 2017. aasta ning 2018. aasta andmetel on vastupidiselt hambaarstide väitele kasvanud kakuni 15-aastaste laste arv, kes aasta jooksul hambaarsti külastasid (2017. aastal 157 399 last ning 2018. aastal 158 323 ). Kuigi tõsi on see, et enne 2017. aastat on olnud laste hambaarsti külastatavus langustrendis, siis alates 2018. aastast on see trend pöördunud ning seda võib olla mõjutanud just uus rakendunud täiskasvanute hambaravihüvitis, kuna lapsevanemad on ka ise rohkem hambaarsti külastanud ja sellel on ilmne mõju ka lastele.

