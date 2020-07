Kui Heino-nimelisi mehi millegagi lohutada, siis ehk sellega, et praegused naisteahistajad (paremate näidete puhul ka osavad võrgutajad) on pärit põlvkonnast, kus peaaegu keegi ei kanna Heino nime. Nagu tädi Maalide seas pole tegelikult ühtegi Maalit.

Vastuolulisi „onu Heinosid” leiab vaatluse järgi kõige rohkem põlvkonnast, kes ei jäta kedagi külmaks. See on 1950-ndate lõpus ja 1960-ndatel sündinud nn võitjate põlvkond, kes on vanematest ja noorematest põlvkondadest märksa bravuursem, kartmatum, energilisem. Just nemad mõjutasid 1980-ndatel nii endast vanemaid kui ka nooremaid, lõid endast legende ja tegid tegusid (nii häid kui ka halbu), mida siiani mäletatakse, olid sel ajal oma noorusuljuse tipus.

Suur osa praeguseid juhte, olulisi ärimehi, poliitikuid ja meie elu niiditõmbajaid on just sellest põlvkonnast.