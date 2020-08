Kes meist ei oleks kuulnud noorkirjaniku Sveta Grigorjeva kõnest. Kõnest, mille ta pidas presidendi taasiseseisvumispäeva vastuvõtul, kõnest, kus ta oli väga kriitiline meie riigi vastu, eriti kui jutuks tulid vaesus ja vähemused.

Mina tema etteheidetega ei nõustuks. Ka Eestisse elama või tööle tulnud tõdevad: just siin on võimalik teha kõike ja pääseda ametikohtadele, kus teistes riikides on tavakodanikel või vähemuste esindajatel klaaslagi ees.

Näiteks pole minu meelest üldse võimatu, et meie president on tulevikus teisest rahvusest või mõne vähemuse esindaja.