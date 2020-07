Siiani on Eesti olnud vaba riik, kus inimestel on vabadused, mida nad saavad realiseerida nii, et nad teiste vabadusi sellega ei riiva. Nüüd aga ütleb ainuvõimu ihalev erakond, et inimesed on teinud valesid valikuid ja nemad ütlevad, mis on õige. Nii näiteks ütleb EKRE, et ainuke „moraalselt puhas“ perekonna vorm on abielu, kuigi üle poole Eesti peredest elavad vabaabielus ja nendest kooseludest on sündinud ka lapsed.

Eesti on olnud avatud majandusega riik, nüüd soovitakse ehitada rahvuslikku majandust. Sellise retoorikaga võivad esineda suured riigid, kel endal suur sisetarbimine, aga seda ei saa üle võtta 1,3 miljoni elanikuga väikeriik, kelle peamine tulu tuleb ekspordist ja välisinvesteeringutest. Kui väliskapital ei ole siia oodatud, siis ei liigu me mitte ühiskondliku jõukuse, vaid Eesti inimeste elujärje halvenemise poole. Protektsionismiga kaasa minnes kaotavad eelkõige väikeriigid, sest suurematel on alati suuremad rahalised võimalused.