Kaja Kallas: kui peaminister ei suuda enam rääkida tõtt, tuleb amet maha panna

Jüri Ratase reaktsioon sellele, et ERJK annab kahtlase asja prokuratuurile uurida on ERJK tegevus seaduse jõuga lõpetada. Sest tema käes on võim ja nii saaks endale tülikast organisatsioonist lahti. Kui keegi tuleb veel rääkima, et Jüri Ratase juhtimisel on tegemist “uuenenud” Keskerakonnaga, siis tasub vaid meenutada, et selline muster on Keskerakonnale ainuomane. Mäletate, kui mõni aasta tagasi pärandas tundmatu pensionär Keskerakonnale maja – justkui muuseas ja mitte millegi eest. Kohus nii ei arvanud ja leidis, et tegemist on keelatud annetusega.