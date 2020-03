Kaja Kallas kutsub kõiki erakondi koostööle: võimaliku majandussurutisega tuleme toime ainult koos tegutsedes

2. Peame üheskoos tööturu osapooltega läbi mõtlema konkreetse lahenduse olukorraks, kus koroonaviirus levib ja inimesed peavad töölt eemale jääma. Ettevõtjad ja töötajad peavad teadma, kas ja kuidas on riik valmis sekkuma, et toetada ettevõtteid ja tagama, et inimesed ei jääks haiguspuhangu tõttu sissetulekuta. See lahendus on vajalik, sest just ebakindlus võib juba iseenesest põhjustada majanduse jahtumist.