Kaja Kallas tagasilükatud seadusest: soovitasime juba eos viga parandada, kuid meid ei kuulatud

Juhtisime juba riigikogus valitsuserakondade tähelepanu sellele, et kriisitelefoni töötajatele ei ole mõistlik anda sellisel kujul õigust teha päringuid inimeste terviseandmete kohta. Meie ettepanek oli see säte seadusest välja võtta, aga loomulikult meid ei kuulatud ja koalitsioonisaadikud kuulatud hääletasid meie muudatusettepaneku maha.

Viimastel nädalatel on valitsuses segadust liiga palju. Vastukäivad sõnumid näomaskide, testimise, piirangute leevendamise, kriisist väljumise osas on saanud reegliks. Mõistlikke ettepanekuid ei kuulata, pimesi usutakse iseenda tarkust. Kriis ei ole kaugeltki lahendatud ja liiga vara on tellida endale tunnustavaid Facebooki reklaame.