Trump on olnud meie äärmuspartei suur eeskuju. Temalt on nad õppinud nippe ja kasutanud tema poolt väljakäidut justkui õpikuna ka Eestimaal. Kas see Trumpi langemisega lõpeb kui suur eeskuju kaob eest ära? Kardan, et mitte. Trumpi lõhestamise ja vaenamise poliitika ametlikult küll lõppes ja sellest võiks järeldusi teha ka Eestimaal. Aga kuigi Trump ei ole jaanuarist alates enam president, ei kao ta poliitika areenilt kuskile. Lihtsalt tema austajad ei saa taguda endale vastu rindu kui võitjatele, vaid nüüd on nad selgelt kaotajate pool.