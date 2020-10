Kaja Kallas: valitsuskriisi ainsaks sisuliseks lahenduseks saab olla Mart Helme lahkumine ja abielureferendumi ära jätmine

Selleks, et praegust olukorda lahendada, peab EKRE tegema järeleandmisi. Martin Helmel on selg vastu seina ja tema käes on valik EKRE nö väärtuste ja opositsiooni mineku vahel. Eks näis, kumb jääb peale. Keskerakonna katset EKRE vaenamisele mingitki piiri seada näevad Helmed küll rünnakuna, kuid valitsuskriisi ainsaks sisuliseks lahenduseks saab olla Mart Helme lahkumine ja abielureferendumi ära jätmine.

Reformierakonnal on olemas selge nägemus, kuidas Eesti poliitikas teha otsustav muutus, et me suudaksime taastada poliitilise väärikuse ja tagada erinevate poliitiliste nägemustega arvestamise. Lahendus on laiemates poliitilistes kokkulepetes, visakamasse väärtusruumi tagasi kolimises ja puhtalt lehelt alustamises. Ma olen aru saanud, et vähemasti neli riigikogu erakonda mõistavad seda ja soovin, et see väärtuspoliitiline vastaseis saaks konkreetse pingeleevenduse nii pea kui võimalik.