Miks on ETV+ vaja?

ETV+ on üks ja lahutamatu osa Eesti Rahvusringhäälingu kanalite struktuurist, mis täidab samu ülesandeid, mis ringhäälinguseaduses on fikseeritud kogu ERRi kohta. Kuna ajaloolistel põhjustel ligi kolmandiku Eesti elanikkonna kodune keel on vene keel, siis ühtse ja usaldusväärse infovälja ning ühiskonna sidususe huvides peab avalik-õiguslik ringhääling omama ka venekeelset programmi.

Kas olete rahul ETV+ tööga? Mida võiks teisiti teha?