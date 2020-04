Asimovi romaani tegevus toimub planeedil, kus inimesed omavahel ei kontakteeru. See tähendab, kontakteeruvad, kuid vaid hologrammide kaudu – üks hologramm vestleb teise hologrammiga. Teise inimese lähedus on selle planeedi elanikele füüsiliselt vastik. Seksuaalsuhted puuduvad, välja arvatud juhul, kui see on hädavajalik planeedi elanikkonna stabiilse arvu säilitamiseks; see arv on väike. Igaüks elab omaette „mõisas“, üksinda, robotite keskel, kes teevad ära kõik vajalikud tööd. Täielik füüsiline üksindus.

Ja millest kõik algas?