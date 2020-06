Avaldan kaastunnet kõigile, keda üleeilsed kurvad sündmused Lihulas puudutasid ja loodan, et vigastada saanud paranevad ruttu ja pääsevad oma perede juurde tagasi.

Oluline on selle diskussiooni juures mõista, et relv, samamoodi nagu auto on kõrgendatud ohu allikas ja selle omamise taotlemisel peab olema valmis osast privaatsusest loobuma. See tähendab, et riik peab saama kontrollida, kas endale relva sooviv inimene on võimeline sellega ohutult ümber käima.