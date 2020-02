Kariina Laas: ennast teadusest kõrgemal olevaks kuulutav terapeut ei mängi ausat mängu

Teadvustamine ja tähelepanutreening on kindlasti asjad, mida iga inimene võiks harjutada, ning need kuuluvad ka paljude teaduslikku toetust saanud teraapiasuundade tööriistakasti. Ka emotsioonide reguleerimise tehnikad kuuluvad mõistlike teraapiaviiside juurde, kuid emotsioonidest vabanemine ja veel paljud muud asjad mitte. Tšakrad ja kehade paljus on juba usu küsimus. Ent ma ei kavatse hakata lahkama TMK ja sellel põhineva lastele kohandatud koolituse üksikasju, vaid tõstatan mõned laiemad teemad, nagu kompetentsus ja vastutus.

Kes on spetsialist või ekspert?



Vaimse tervise ja psüühika toimimise kohta oskab iga inimene midagi öelda ja arvata, sest enda läbielamised on kõige lähemad. On loomulik, et tahame oma kogemusi teistega jagada ja sellest võib kuulajale ka abi olla – ta saab samastuda, tunda, et ei ole oma murega üksi, ja leiab teiste lugudest julgustust. Ammendamatu toetuseallikas on pere ja sõbrad. Oleksin aga juba palju skeptilisem, kui endale äsja kodu soetanud sõber nimetaks end kinnisvaraeksperdiks või külmetusviiruse seljatanud pereema peaks ennast meedikuks. Oma kogemuse rõhutamine mõjub küll usaldusväärselt, kuid kas mingi kogemuse läbielamine ja mõne nähtuse „taipamine” teeb kellestki eksperdi, keda tasub võtta nii tõsiselt, et lasta ta näiteks laste psüühikat kujundama?

Elame riigis, kus valitseb teaduspõhisus ja kus spetsialistiks peetakse isikut, kelle teadmised mingil alal baseeruvad selle uuringutel, õpingutel ja kogemusel.