Arusaam, et meie kombed on muutunud, seksuaalse sisuga juttu ja käelist tegevust ei pea taluma, sai paljude jaoks ilmsemaks. Ei loe, et oled kultuuriellu tohutult panustanud tippjuht, kunagine „Entel-tenteli" laululaps ja legendaarne Vitamiini laulja, kellel tüdrukud järel jooksid. Ka meil hakatakse tajuma, et töökius ei pea tingimata avalduma karjumises-alandamises (nagu poes tavaliselt juhtub), vaid samavõrra taunitud on isiklik kehaline tähelepanu.

Koristaja pole kalts