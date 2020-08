Enamik meist ei mõtle kaitseväele just tihti ja kui, siis ainult ajateenistusse minejate või nende lähikondlastena. Olles nüüd üle kahe kuu reservis, tean, kuivõrd lihtne on rehmata olnule käega ja see kas unustada või seda isegi idealiseerida. Ent jätnud maha terve rühma kaasvõitlejaid, ei saa ma eirata, mida see tegelikult iga päev tuhandetele inimestele, kes seal praegu teenivad ja kelle teenistus on äsja alanud, tähendab.

Seetõttu tahan rääkida, missugune on ajateenijate ja neid juhtivate tegevväelaste vahekord, mis on selle juures valesti ja mida on vaja teha, et muuta olukorda paremaks. Lõpetan üleskutsega praegustele esindusmeestele.