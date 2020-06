Karmen Joller: arstidel peaaegu polegi võimalik relvakandja tervisetõendit tühistada

Esiteks: kas tõesti on vaja õppida aastaid ülikoolis selleks, et oma pitsati ja allkirjaga kinnitada midagi, mida ka kolmeaastane laps oskaks kirjeldada?

Ja teiseks: nägemis- ja kuulmispuue pole just suuremaks takistuseks (!), kuid miks diskrimineerib kaitseliit liikumispuudega inimesi, ja näiteks ühe sõrme kaotanud inimene on tõendi tingimuste kohaselt kaitseliidu jaoks sobimatu?

Ärgem unustagem, et joobes autojuhtide tegevuse tulemusena hukkub Eestis palju rohkem inimesi kui joobes relvakasutajate käe läbi. Meid kõiki vapustanud õnnetuses mängis rolli mitu tegurit: kurjategija juhtis autot ja kasutas relva, olles nii alkoholi- kui narkojoobes.

Paljud ei aimagi, et arstidel praktiliselt puudub võimalus peatada relvaloa/autojuhiloa tervisetõendi kehtivust raske tervisehäire ilmnemisel. Ka sellele oleme korduvalt tähelepanu juhtinud.

Viimaks tuleb meeles pidada, et joobes juhtimise/relvakasutamise taga ei pruugi tingimata olla diagnoos. Enamasti on see "pelgalt" räige hoolimatus.