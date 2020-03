Karmen Joller: nüüd on musta huumori aeg. Tänasest pole kohatuid nalju olemas

See, et haigusjuhtude arv kasvab praegu hüppeliselt ja mitmekordistub, on iga nakkushaiguse puhul täiesti normaalne protsess.

Paljud teist on allpool olevat pilti ka varem näinud - punasega on tähistatud haiguse kulg, kui midagi ette ei võeta. Sinisega on tähistatud haiguse kulg, kui me sekkume: sellisel juhul on korraga haigeks jäänud inimeste hulk väiksem, haigusperiood ise on veidi pikem.