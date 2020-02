Karmen Joller "uhhuu-psühholoogidest": mind te elektrikuks ju ei palkaks

Inimese keha ja vaimu ravimine on nii uskumatult keeruline, et seda on raske kirjeldada. Kui elektrikud õpivad kutsekoolis, siis arstiks ja kliiniliseks psühholoogiks õppimiseks läheb vaja kümmekond aastat ülikooli. Ka pärast pea 20 aastat arstina töötamist tunnen, et ma ei tea piisavalt. Ravitöö lahutamatu osa on igapäevane teadusandmebaaside, ravijuhendite, ravimite infolehtede jne jne sirvimine. Ma kardan eksida, valesti otsustada, valesti diagnoosida ja ravida.