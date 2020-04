Oma privaatsuse kaitseks valitsusele loota on sama hea kui paluda piiluja-Jüril oma koju aknakatted paigaldada. Asi on naljast kaugel. Eriolukorda ära kasutades tahetakse endale võtta veel nii palju õigusi, et tekib õigustatud küsimus: kas selleks oligi vaja inimõiguste konventsioon peatada?