Karmen Turk presidendi vetost: see oli halb seadus. Riigile antud õigusi poleks saanud isegi vaidlustada

Eelnõu algatajad põhjendasid, et need muudatused teevad kriisiolukordades esmase info saamise lihtsamaks. President jättis seaduse välja kuulutamata ja saatis selle tagasi riigikokku.

Põhiseaduslik kontroll seadusloome üle on suuresti esimese etapina just presidendi ainupädevus - riigipea kuulutab riigikogus vastuvõetud seadused välja või kasutab vetoõigust. Antud juhul president seda tegi. Ning tuleb kummardada selle ees, et president saatis seaduse tagasi riigikokku arvestades, et on arusaadav, et seaduse eesmärk on õige ja ilmselt vajalik. Eriti praeguse kriisi näitel.

Presidendi poolt tagasisaatmise põhjused on õiged.