Keskerakond näiteks andnud mõista, et kui juba rahvalt nõu küsida, siis võiks küsida juba nii mõndagi. Näiteks kellakeeramise vajadust.

Otsedemokraatia juurutamiseksperimendina on mõttel jumet. See lahustaks ka küsitluse algset lõhestavat ja inimõigusi kahtluse alla seadvat algideed. Seega panime toimetusega kokku nimekirja küsimustest, mis vajaksidki rahva poolt selgeid suuniseid. Ja küsimustest, mis tingimata ei vajaks, vaid lähevadki samasse valdkonda abieluhääletusega. Peame küll arvestama, et põhiseaduse järgi mitmeid küsimusi nagu maksud või välislepingud otseselt rahva ette panna ei saa.

Kuid otsustagem siis! Kõigepealt seda, mida küsida. Ning mida arvad Sina - milline küsimus on siit veel puudu?

Lisaküsimused mehe ja naise liidule (mille sõnastust me veel ei tea):

Kas Eesti peaks legaliseerima kanepi (ja kergemad uimastid)? Väga polariseeriv teema - ning kui vaadata viimaste aastate arenguid üle maailma, siis on tõenäoliselt mingi hetk tegemist tõsise valikukohaga.

Kas Eesti peaks kehtestama kuiva seaduse? Pärast (eriti USA) läbikukkumist võiks arvata, et see küsimus on igaveseks lahenduse leidnud, ent kes teab. Oli ju Eesti Vabariigi loomise ajal täiesti reaalselt laual, et alkoholi müügi keeld kirjutataks põhiseadusesse. Praegu ajavad sarnast joont näiteks ööelu väljasuretajad.

Kas Eesti peaks seadustama eutanaasia? Sügav moraalne küsimus, kus üksikud riigid on julgenud astuda sammu üle paljude varem tabuks peetud eetiliste piiride.