Riigi nelja aasta eelarvestrateegias on nenditud, et vaatamata tasuta ühistranspordi olemasolule enamikel maakonnaliinidel, ei ole see massiliselt kasvatanud ühistranspordi kasutamist. Selle tõdemuse taustal tasub mõtiskleda, millist eesmärki teenib masinavärk, mille riik on ühistranspordi korraldamiseks loonud?