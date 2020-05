Kas Saksa kohtu tõttu ootab Euroopa rahatrükki lõpp? Vaevalt

Saksa konstitutsioonikohtu hiljutine otsus avas euroala sügava lõhe. Kolme kuu pärast peab Saksa liidupank lõpetama osalemise Euroopa Keskpanga (EKP) avaliku sektori võlakirjade ostukavas (PSPP), kui kohus ei saa EKP-lt rahuldavat selgitust, et võlakirjade ostmine on hinnastabiilsuse säilitamise kontekstis „proportsionaalne” meede.

Mis sellest, et EKP on juba neid selgitusi andnud lugematul arvul kordi nõukogu liikmete artiklites ja kõnedes ning töötajate teadusartiklites. Nagu näha, pole sellest küllalt Saksa kohtunikele, keda on ammu vaevanud küsimus, kas keskpanga võlakirjaostud kujutavad endast eelarvepoliitika vormi. Nagu iga majandusteadlane teab, on rahapoliitikal mõju riigieelarvele. Sel määral, kuivõrd keskpangad kasvutavad praegu „ebakonventsionaalseid” võtteid, võivad nad tõepoolest tegutseda raha- ja eelarvepoliitika vahelisel hallil alal.