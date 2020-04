Teise samba sissemaksete peatamisest kaotavad kõik maksumaksjad, sest see on kohutavalt kulukas meede. Odavam oleks laenu võtta. Kui pensionifondide osakute väärtus taastuks sama kiiresti nagu eelmise kriisi ajal, on teise samba sissemaksete peatamine laenamisest 40 korda kulukam.