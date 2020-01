Kataloonia vangis istuv asepresident: päästke demokraatiat meil, et kaitsta kogu Euroopat!

Hispaania kohtuvõimu jaoks oli häbihetk, kui Euroopa Kohus võttis varem, detsembris vastu otsuse, millega väga selgelt sedastas, et ma olen Euroopa Parlamendi liige, nagu ka Puigdemont ja Comín, ning seda tänu kodanike demokraatlikule valikule ning vaatamata protseduuridele, mida Hispaania mulle ei võimaldanud. Nagu kõigile Euroopa parlamendi liikmetele, laieneb ka mulle saadikupuutumatus.

Demokraatia proovikivi

Me elame ajal, mil demokraatia on löögi all kogu maailmas. Õigusmõistmisega on hakatud süstemaatiliselt kauplema, võimaldades varjatud jõududel rünnata demokraatiat ja selle algseid alustalasid - et panna ametisse või kõrvaldada presidente ja kõrgeid riigiametnikke, ning muuta enamuse otsuseid. Niiviisi on asjad Hispaania riigis käinud juba mitu aastat.