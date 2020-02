Katariina Ratasepp: vaata, milline ma välja näen, kui ma midagi ägedat teen!

Sirvisin hiljuti Instagrami ja sattusin kummalise fenomeni peale. Üks tuttav paar oli käinud kohtingul ja pidasid mõlemad vajalikuks sellest läbi sotsiaalmeedia teada anda. Visuaal selle jaoks oli aga mõlemal täpselt sama. Mees postitas pildi oma imeilusast tüdruksõbrast, koos tekstiga, mis andis teada, et ta käis kohtingul. Tähendus oli ilmselge: ma käisin kohtingul just nii ilusa naisega (vaadake, kui kõva mees ma olen!). Naine aga postitas täpselt sama foto, kirjaga, et ta käis kohtingul. Tähendus: ma käisin kohtingul ja olin seda tehes just nii ilus (vaadake, kui kõva naine ma olen!). Oma lihtsuses on see seik hämmastavalt kõnekas.

Uuringud näitavad, et mehed kasutavad sotsiaalmeediat peamiselt selleks, et saada infot, naised aga selleks, et inimestega suhelda. 2013. aastal Facebooki poolt läbi viidud uuring tõi välja, et naised postitavad sotsiaalsetel ja perekondlikel teemadel, mehed aga abstraktsetel teemadel (poliitika, sport, sügavad mõtted).