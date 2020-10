Laste kooliharidus on meile kõigile isiklik teema, sestap pole imestada, et sõnavõtte kontakt- ja distantsõppe üle saadavad tihti hüüumärgid ja emotsioonid. Me kõik oleme vähem või rohkem koolis käinud, meist paljudel on koolilapse vanema kogemus ja õpetajaidki on meie seas üksjagu. Paljudel meist on peale selle koroonakevadest ka mingi kooliga seotud uudne kogemus.