Katrin Bats imestab Alo Rauna üle: kuidas 5-sendine kilekott korraga nii oluliseks muutus?

On neid, kes seda mõõdet plastiku vähendamise nimel piisavaks ei pea. Teine osa aga käib välja terve rea vabandusi, miks tasulised õhukesed kilekotid halb idee on. Vabandused kipuvad olema sellised, mis viitavad mõtteviisile, et klaas on pigem pooltühi kui pooltäis. Nende kahe äärmusliku arvamuse vahele mahub suur hulk inimesi, kellele keskkonnateemad üldse korda ei lähe. Just nemad on sihtgrupp, kelles püüame tekitada keskkonnasõbralikke harjumusi, kuna kahe eelpool nimetatud äärmuse muutmisega Rimi üksi niikuinii toime ei tule.

Üks meile ette heidetud argumente on see, et mustad korvid määrivad puuvilju. Kindlasti ei ole korv kõige räpasem lüli puuvilja kauplusse jõudmise teekonnal. Ei tasu unustada seda, et puuvilju katsuvad päevas tuhanded inimesed - kindlasti tuleb viljad enne söömist üle pesta.