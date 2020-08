Ajakirjanik kasutab oma väljendusvabadust selleks, et osaleda avalikus arutelus kuumal teemal. Kodanikuaktivist kasutab oma väljendusvabadust selleks, et protestida ajakirjaniku vastuoluliste ja ehk isegi vaenu õhutavate väidete vastu. Ajakirjanik hoopis väidab, et aktivist püüab tema väljendusvabadust piirata, ja omakorda tahab keelata aktivistil ennast väljendada.

Keeruline lugu. Kellel on õigus? Kas ehk valime, kelle väljendid on positiivsemad ja vajalikumad, ning anname temale suurema väljendusvabaduse? Kindlasti mitte. Ka negatiivne väljend on vaba, kindlates piirides. Kas petitsiooni algatamine on üldse väljend? Jah, on küll. Väljendusvabadus katab igasuguseid viise ennast väljendada.