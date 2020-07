Keio Soomelti avalik kiri Jüri Ratasele: "Õiglane riik kõigile"? Mis motivatsioon on neil inimestel edasi töötada, kellele riik mõnitavalt näkku sülgab?

Nendes vabaühendustes töötavad inimesed üldjuhul üsna väikese palgaga, tehes oma tööd südamega. Jah, ilmselt moel või teisel täidab riik omapoolselt lepingu ja maksab lõpuks ka toetused välja, kuid milline on nende inimeste motivatsioon edasi töötada, kui valitsus neile lihtsalt mõnitavalt näkku sülgab? Ei, Jüri, see ei ole „ Uhke tulevärk “. See on Sinu valitsuse poolne otsene mõnitamine ja kiusamine. Sinu naer selle üle on pehmelt öeldes vastik.

Eilne valitsuse pressikonverents oli õõvastav. Pea iga päev annavad Valitsuse ministrid ühele või teisele vähemusele otsesõnu märku, et nad peaksid kas kivi alla peitu pugema või lahkuma. Tegemist ei ole EKRE seisukohtadega. Tegemist on vabariigi valitsuse ministrite sõnumitega. Valitsuse, mille teie (koos Mailis Repsi ja Tanel Kiigega - toim.) olete kokku pannud ja mida juhid Sina, Jüri.

Mõned aastad tagasi kiusas Rakvere Linnavolikogu EKRE eestvedamisel (kes, muide, polnud siis ega pole ka praegu Rakveres koalitsioonis) meie MTÜ-d. Läksime asjaga kohtusse. Kui arvate, et kasvõi üks Rakvere poliitiline grupp meid kuidagigi toetas, siis eksite. Võitsime kohtuasja. Meid toetas Eesti Inimõiguste Keskus – üks nendest tublidest ühendustest, kellele Valitsus nüüd koha kätte näitas.

Viimaste valimiste ajal seisid Sina, Jüri, Rakveres suurtel plakatitel koos praeguse linnapeaga. Lubasite õiglast riiki kõigile. Ma ei tea, keda te nende „kõigi“ all silmas pidasite, kuid ilmselgelt ei mahu sinna mitte ükski tänane vähemus.

Infantiilne jutt EKRE muutumisest ja sellest, et valitsuses olles suudate te EKRE-t talitseda oli juba siis jabur, kuid mis seal salata, ilus vale, millega ennast vahel lohutada.

Tanel, Sa ei ole EKRE käitumise ohver. Sina koos Jüri ja Mailisiga oled selle koalitsiooni arhitekt. Rahandusminister esindab oma otsustega sedasama valitsust, mille liikmed te olete. Sedasama valitsust, mida juhid Sina, Jüri.

Teie poolt loodud ja juhitud valitsus mõnitab ja sõimab igapäevaselt LGBT+ kogukonda, naisi, kes julgevad oma arvamuse eest seista, inimesi, kes on meist erineva kodukeele, nahavärvi, kodakondsuse või päritoluga, ettevõtjaid, kes kasutavad välistööjõudu, Tartu Ülikooli jne.

Kolmkümmend aastat on Eestis tehtud tööd koduvägivalla vähendamise nimel ja pingutatud, et ohvrid julgeks oma lugusid rääkida. Ma olen nõus, et kedagi ei tohi süüdi mõista ilma tõendite ja kohtuotsuseta, kuid taaskord, Teie vaikival heakskiidul, mõnitab ja alandab valitsuse minister süüdistuse esitanud naisi. Millise sõnumi saadab see teistele ohvritele, kes võib-olla on juba jõudnud nii kaugele, et Politseisse pöörduda?

Ma ei tea, kas mul õnnestub näha veel vaba, normaalset Eestit. Arvestades minu praegust vanust, Eesti meeste keskmist eluiga ja seda, millise tempoga me hetkel Teie juhtimisel natsirežiimi poole põrutame, on see iga päevaga järjest ebatõenäolisem. Kuid ma loodan, et Teie lastel ehk õnnestub kunagi elada ühiskonnas, mis on suutnud ära siluda ja parandada haavad, mille Teie olete tekitanud.