Keit Kasemets: Euroopa avaneb järk-järgult, ent olukord on hoopis teine kui enne kriisi

20s riigis on viimasel kahel nädalal olnud nakatunute arvu langus. Kõike rohkem pihta saanud riikide esiviisikus on surmajuhtumite arv kahe nädala jooksul langenud. Eesti suurusjärku ülekantuna on nendes riikides hetkel 10-15 surmajuhtumit päevas.

Need riigid on siis Belgia, Hispaania, Itaalia, Prantsusmaa ja Holland ning mõõtühikuks surmad miljoni elaniku kohta.

Aga piirangud tasapisi kaovad.

Itaalias ja Hispaanias saab mai algusest jälle õues jalutamas käia ja sugulasi külastada. Itaalias avatakse baarid ja restoranid kaasaostuks.