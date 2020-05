Keit Parts: kas tunnete nüüd, kui raskesti ligipääsetav on ühiskond?

Eestis on palju inimesi, kelle igapäevased tegevused on koroonakriisi piirangutetagi vähemal või suuremal määral piiratud. Ühiskonnas on ligipääsetavuse kriis, sest suur osa nii avalikust kui ka privaatsest ruumist on kujundatud keskmisele tervele täiskasvanule. Kuigi hooned, teed ja ühissõidukid on mõeldud inimestele ning nende liikumise lihtsustamiseks, loome neid paradoksaalsel kombel endiselt viisil, mis aheldab palju inimesi koduseinte vahele või lubab neil ainult valikuliselt oma igapäevaseid käike planeerida.