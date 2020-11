Oli ainult aja ja sobiva põhjuse leidmise küsimus, millal iseseisva mõtlemisoskusega EKRE minister ametist priiks tehakse.

Võimalik, et viimaseks piisaks sai eelarve arutelu ajal minister Koka poolt parlamendi komisjonide ees antud aus tunnistus, et keskkonna vaatest on Martin Helme kokkupandud eelarve halb.