Keit Pentus-Rosimannus: parlamendi esimese hooaja kaotajateks on Keskerakond ja poliitiline kultuur. Võitjateks perekond Helmed ja Kreml

Märtsivalimistega ja sellele järgnenud valitsuse moodustamisega algas Eesti poliitikas Keskerakonna hääbumise ajajärk, aga näib, et nad ise veel ei tea seda. Sotsid ja EKRE on läinud liikvele Keskerakonna eesti valija järele ja asjaolusid arvestades on nende edulootus suur.