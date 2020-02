Keit Pentus-Rosimannus USA demokraatide valimisfiaskost: ka Eesti parteid võiksid lasta oma süsteemid üle vaadata

Mis täpselt juhtus, seda alles hakatakse välja selgitama, aga lühikokkuvõte on, et jaoskondades kokkuloetud tulemusi ei ole suudetud siiani kesksele komisjonile edasi anda, selleks mõeldud "app" jooksis keset kõige kriitilisemat aega kinni või ei suudetud jaoskonna komisjonides "app'i" üldse alla laadida, telefoni teel tulemuste edastamine ei õnnestunud samuti, lisaks hakkas ilmnema, et paberitele kantud tulemused vajavad üle kontrollimist... Hiljemalt täna hommikuks lubatud tulemusi pole ikka veel.

Võiks ju öelda, et mis seal ikka, juhtub, ja küll lõpuks tulemused kokku loetakse. Pärast eelmisi presidendivalimisi on aga tundlikkus igasuguse tehnilise segaduse vastu USAs arusaadavalt väga kõrge. Kuna Iowa esimesele valimisvoorule eelnenud küsitlused ja analüüsid lasevad arvata, et tulemused on esimeste kandidaatide vahel väga võrdsed, on iga tehniline jama kehvema tulemuse saanule midagi, millele näpuga näidata.

"Olulised vead"