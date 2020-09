Kersti Kaljulaid Riigikogu avaistungi kõnes: meie erakondade arusaam sellest, mis on riik ja inimeste vabadused, on erinevamad kui kunagi varem sel sajandil

Arvan, et ma ei olnud täna selles üksi, et kõndides siia maja poole ja valmistudes selles hooajaks, mis toob meile palju vabasid arutelusid ja erinevaid seisukohti, mõtlesin ma Valgevene rahvale. Nemad võitlevad täna selle eest, millega meie oleme juba kümnendeid harjunud. Peame olema sekkumata, aga nendega, muuhulgas ka täna.

Ja siis on meil pandeemia. Võitlus viirusega tähendab, et meie tavapärased õigused võivad olla piiratud, teatud suurema ühiskondliku hüve – inimeste hukkumise vältimise – nimel. Aga need piirangud peavad olema ühetaolised ja proportsionaalsed.

On aeg, kus riik suunab suuremate summadega kui iial varem me majanduse arengut. Siin on võimalus suunata me majandus keskkonnasõbraliku arengu teele – ja oht raisata eilse päeva kinnihoidmise eest maksmisele.

Äratuskell, kallis Riigikogu, on juba kõlanud – Eesti ei suuda ennast enam iseseisvalt elektriga varustada, sest vaatamata täiesti ennustatavale CO2 hinnatõusule oleme oma vajalikust 2000 MW meretuuleparkidest ja vajalikest energia säilitusvõimsustest, olgu selleks vesipumpla või vesinik, ikka veel väga kaugel. Me oleme koguni nii kaugel, et me ei oska isegi vastata küsimusele „Kui kaugel?“.

Seda, millal täpselt tulevik maha magati ja minevikule ajapikenduse ostmisele keskenduti, on muidugi keeruline igas hetkes öelda. Ka 30 aasta pärast, võibolla selle saali õnneks, on võimatu näppu täpselt õigesse ja sellesse ühte kohta ajaloos asetada. Aga esimest korda 30 aasta jooksul näeme ja tunneme, et nii mõnigi meie raudse eesriide tagant vabanenud kaaslane töötab jõukama ja turvalisema tuleviku nimel Eestist efektiivsemalt. Midagi on lahti meie suure pildi tajuga. Või siis meie võimega sellele reageerida.

See aga tähendab, et 10 aasta pärast vaatame üksteisele nõutult otsa ja küsime: kuidas sai tehisintellekti-tiiger Lätist, aga mitte meist? Mil moel ometi see söeelektrist sõltunud Poola meile rohelist elektrit tarnida suudab? Miks meie majandus, mis 30 aastat kosus põhjanaabreist kiiremini, seda enam ei suuda?

Muidugi on aasta olnud keeruline, aga vist peame kõik koos ausalt nentima, et muu maailm käib pigem praegu meist natukene ees.

Olukorda võib vaadata ka nii, et just pandeemia annab meile lihtsa põhjuse oma põhiseadusega antud vabaduste sisustamisest senisest rohkem kõneleda. Seda on nagunii vaja.

Meie erakondade maailmavaated on just viimasel kümnendil hakanud rohkem ja põhimõttelisemalt eristuma isikuvabaduste ja universaalsete õiguste teljel. Ka siin saalis on käsitlused sellest, mis on riik ja millised on inimeste vabadused, erinevamad kui kunagi varem sel sajandil.

See on aus ja oluline arutelu ja seda vaidlust tulebki pidada. Vaidlust selle üle, mis on peamine: inimene ja tema vabadused või riik ja riiklikud eesmärgid.

Selle vaidluse pidamine tuleb meie demokraatiale kasuks, parandab meie inimeste arusaamist universaalsetest inimõigustest ja meie oma põhiseadusest. Õiguste ja vabaduste loovutamine on tihti maailmas selline protsess, mis käib väikeste sammudega, kuni ühel hetkel taibates on juba hilja või võimatu midagi muuta. Sellest rääkimine, selle teadvustamine on parim viis taolist teed vältida.

Mul on väga hea meel, et oleme tänavu palju vabadustest, õigustest ja kohustustest rääkinud. Väga palju tööd on ära tehtud.

See tähendab, et meie ühiskond saab tekkinud lõhed parandada enne, kui nendest lõhedest sünnib pöördumatut kahju. Kui osad inimesed tunnevad, et nemad ei saa Eesti elus kaasa rääkida, ei ole see kuidagi hea ka neile, kes tunnevad, et nemad jälle parasjagu saavad. Inimestele, kes on oma riigis pettunud, tuleb muidugi ulatada käsi, aga teha seda nii, et seesama käsi ei sunniks sellega teisi omakorda riigis pettuma.

Paljud riigid, kelle eeskujul oleme oma riiki ehitanud, on sattunud meiega sarnastesse raskustesse, aga nemad ei ole tingimata alati osanud reageerida nii kiiresti, et ära hoida sotsiaalse mobiilsuse kadumine, hea kvaliteediga hariduse kättesaadavuse vähenemine väiksema sissetulekuga peredele, põlvest põlve päranduv lootusetus.

Ilmselgelt oleme meiegi jõudnud 30 aastaga ka selleni, et peame seda vestlust pidama. Tänases Eestis tegelikult saab üksikema lapsest president, venekeelsest kodust võrsub minister või pealinnapea ja kassapidaja lapsest neurokirurg.