Sageli, kui räägin inimestega sellest, mida nemad kliimamuutuste pidurdamiseks või laiemalt keskkonna hoidmiseks teevad, öeldakse: „Säästan paberit” ja „Sorteerin prügi”, vahel ka „Kustutan toast lahkudes lambi”. Kuigi need tegevused on olulised ja mingil määral mõjusad, on nende mõju kaugelt liiga väike, et ära hoida kliimamuutuste hullemaid tagajärgi.