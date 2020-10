Me ei saa Eestit paremaks kiusata, lõhestada ega laamendada. Me saame Eestit paremaks mõelda, teha ja ehitada. Tipp-poliitikute ja teiste Eesti inimeste soovitused osale Eesti inimestele riigist lahkuda nende nahavärvi, seksuaalse sättumuse, kodukeele või muu neist sõltumatu põhjuse tõttu ei ole vastuvõetavad. Need vähendavad suure hulga Eesti inimeste soovi panustada meie riigi arendamisse ja õõnestavad usku Eesti riiki.