KIIRANALÜÜS | "Ole vait! Loll oled!" – kõigi aegade halvem USA presidendivalimiste debatt

Kui otsida sellest tegevusest mingit poliitilist loogikat, siis ehk oli selleks Bideni sõnumite summutamine. Chris Wallace’i valitud kuuest alateemast viiel (kõik peale majanduse käekäigu) on sellised, kus küsitlused näitavad suuremat toetust Bidenile. On aga kaheldav, kas selle debatiga sai Trump toetajaid juurde või kas Biden neid kaotas. Trumpi valimistel konkurentsivõimelisemaks muutumiseks peaks juhtuma mõlemad.

Enne esimest debatti 2016. aastal oli Hillary Clintoni edu Trumpi ees 4 protsenti. Jah, Clinton kaotas, aga väga napilt. Bideni edu Trumpi ees on 7 protsenti ning sellest seisust välja tulemiseks peaks arvamusküsitluste eksimus olema üksjagu suurem, kui 2016. aastal. Kui lisada tõik, et kõhklevaid valijaid on praeguseks järel poole vähem, kui samal ajal neli aastat tagasi, võib Trumpi seisu pigem hapuks tunnistada.