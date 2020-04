Erakonna juhi Mart Helme telefonikõne minister Kaimar Karule lõikas tänasesse hommikusse sisse nagu noaga. Kaimar Karu on EKRE ministritest kõige asjatundlikum ning mõjunud avalikus ruumis esinedes igati asjatundlikult. Ta on äratanud sümpaatiat neiski inimestes, kes EKRE väärtusi ei jaga. Mäletate, kuidas alguses imestati – nii mõistlik mees, kust küll Helmed sellise leidsid? Ja veel nõusse said nende erakonna ministriks hakkama? Ja kas Karu ikka aru saab, mille peale välja läheb? Oli neidki, kes kohe ennustasid: ohtu Karule ei kujuta endast mitte Karu ise, vaid hoopis erakond. Just nii paistab minevatki.