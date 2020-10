Näiteks Wall Street Journal leiab just nii, süüdistades just sotsiaalmeediaväljaandeid allumises poliitilisele tsensuurile.

Küsisin pikaaegselt Ameerika Hääle kaastöötajalt ning ERR-i New Yorgi korrespondendilt Neeme Raualt, kui tõsise probleemiga on tegemist.

Neeme, kui erakordne on see, et sotsiaalmeedia rakendab oma filtreid mitte suvaliste infokülgede, vaid ikkagi tõsiseltvõetava meediakanali vastu?