"Kaja Kallas: valitsuskriisi ainsaks sisuliseks lahenduseks saab olla Mart Helme lahkumine ja abielureferendumi ära jätmine" (EPL, 20.10).

"Indrek Saar: kui valitsus läheb referendumiplaaniga edasi, tuleb umbusaldushääletus" (Delfi, 20.10).

Reformierakond ja Sotsid on valitsuskriisi lahendusena näinud abielureferendumi ära jätmist. Milline on Isamaa seisukoht - kas toetate selle toimumist?

Kas selleks, et valitsusliit jääks püsima, on vajalik Mart Helme tagasiastumine?



Milliseid kompromisse ja silumisvõimalusi te näete, et valitsusliit ei laguneks? Mida on Isamaa omalt poolt teinud, et liit püsiks (sest, olgem ausad, kui uus liit peaks ka sündima, siis Isamaad seal pigem ette ei kujutaks)?



Priit Sibula vastused artiklis.