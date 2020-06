KOLUMN | Epp Petrone: kes hüvitab koduõpetajate närvid ja vaeva?

Minule isiklikult koroonakriis pigem sobis, mulle sobis oma kaheksa-aastast last kodus koolitada. Seejuures hoidsin teadlikult netikasutuse väikse, tegin vanamoodsal moel õuesõpet ja lasin pabervihikutes nahistada. Aga üle maailma elasid paljud lapsevanemad kevadel 2020 üle oma elu suurima stressi. Ajalehe The Economist andmetel oli sel kevadel kolm neljandikku maailma õpilastest distantsõppel. Ja spekuleeritakse, et USA tänavarahutustelegi on andnud vunki juurde stress, mida koolide ärajäämine on põhjustanud.

Ent paljud naiste koht tööturul sai koroonakriisiga varjatud põntsu, sest laste kodus õpetamisega hakkasid tegelema pigem emad. Aga kes iganes õpetab distantsõppel olevat last, olgu see ema, isa või vanavanem – see on suur koormus ega peaks olema täiesti tasuta. Kui oleme sügisel „uue laine olukorras”, siis peaks distantsõppe kodus korraldaja saama igakuist tasu. Rahasaajaid on õnneks lihtne paika panna, sest kooliõpilased on meil kenasti arvel.

Kust see raha tuleb, sellel ma oma mätta otsast vaadates eriti peatuda ei oska, aga vaadates, kui hoogsalt jagas riik kriisiabi muudele vajajatele, siis peaks olema võimalik seda leida. Prioriteetide küsimus. Lapsevanemate hulgas on kordunud ka üks loogiline seisukoht: nii mõnegi õpetaja annaks distantsõppe perioodiks saata kas täies või pooles mahus palgata puhkusele ning panustada vabakavale, olgu see kehaline kasvatus, kodundus või kunstiõpetus.