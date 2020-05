KOLUMN | Epp Petrone: ukrainlane? Eestlane? Aafriklane? Müütilise töömehe otsingud maal

„Kas sa tahad Aafrika mehi, valmis mis iganes tööks majutuse ja toidu eest?” kirjutas mulle tuttav talunik keset kõige teravamat kriisi. „Tallinnas ripakil. Restoranist, mis kinni läks. Nad ei saa kodumaale lennata ja neil pole midagi teha. Sina oskad inglise keelt, saaksid nad võtta?”

Ma ei tea, kuidas Aafrika meeste lugu edasi kulges. Kaalusin mõni sekund ja sain aru, et mulle ei sobiks siia Setomaa kevadtalve mustanahalised sulased, kes on innukalt valmis kõike õppima, aga võib-olla pole kunagi restoranitööst kaugemale sattunud. Ega tea ju, ehk oli nende aafriklaste hulgas siiski kuldaväärt meistrimees, mina igatahes proovima ei hakanud. Me oleme kõik oma eelarvamuste kütkes. Ja külas elades tuleb arvestada küla reeglitega: siinkandis mustanahalisi appi ei kutsuta.